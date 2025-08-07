Около 100 человек эвакуированы: что произошло в ТРЦ «Лапландия» в Кемерове

В ТРЦ «Лапландия» в Кемерове могло быть минирование

В торгово-развлекательном центре «Лапландия» на Октябрьском проспекте в Кемерове 6 августа сработала сирена, эвакуировали около 100 человек: пользователи Сети предположили минирование, сообщает Сiбдепо .

Как уточнил осведомленный источник, версия о минировании может быть правдой, такое сообщение также поступило на электронную почту «Лапландии».

Служба безопасности и правоохранительные органы сработали быстро и слаженно: сотрудник позвони по номеру 112, началась полная эвакуация посетителей и работников на улицу. О пострадавших ничего неизвестно. На место прибыли полиция, скорая, Росгвардия и МЧС.

Ранее на химическом заводе «Азот» в Кемерове вспыхнул пожар: очевидцы зафиксировали огромный столб дыма и пламя, происшествие связано с плановыми работами по сжиганию газа. Эти работы на предприятии проводят для подготовки к капитальному ремонту.