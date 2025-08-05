Плановые работы: над заводом «Азот» в Кемерове ночью вспыхнул столб пламени

Ночью на территории химического завода «Азот» в Кемерове были зафиксированы огромный факел пламени и густой дым из-за плановых работ по сжиганию остаточного газа, сообщает Сiбдепо .

В ночь на 4 августа жители Кемерова заметили яркое пламя и столб дыма на территории «Азота». Как пояснили в пресс-службе предприятия, причиной стала плановая процедура сжигания остаточного природного газа на факельных установках. Эти работы проводятся для подготовки оборудования к капитальному ремонту.

В официальном сообщении КАО «Азот» уточнили, что с 4 по 8 августа 2025 года на участке прекращена подача газа с ГРС-1 из-за профилактических работ. В этот период с 4 по 5 августа остаточное давление газа сжигается на территории завода. Все мероприятия проходят в соответствии с технологическими регламентами, а санитарно-защитная зона находится под круглосуточным контролем.

Появление машины МЧС на месте также вызвало вопросы у горожан. В региональном управлении МЧС пояснили, что выезд был связан с поступившим неопределенным вызовом. Сотрудники убедились, что возгорания нет, и покинули территорию. В ведомстве подчеркнули, что подобные работы на «Азоте» проводятся ежегодно и не представляют опасности для населения.