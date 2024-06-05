В Химках отец девочки топором разнес табачный магазин предполагаемого педофила

сегодня в 14:40

В Химках отец девочки с топором искал возможного педофила и разбил его магазин

Один из родителей девочки, узнав, что ее домогался 50-летний владелиц табачного магазина «Назим», пришел в ярость и отправился искать мужчину с топором в руках, а когда его не нашел — разгромил торговую точку, сообщает Telegram-канал SHOT .

Мужчина узнал, что его дочь домогался 50-летний житель Химок от самой школьницы, которая призналась, что ходила в «Назим» за электронными сигаретами.

После этого представитель торговой сферы начал писать школьнице в соцсетях и настойчиво предлагал встретиться, когда время близилось уже к полуночи.

Скриншоты соответствующей переписки попали в Сеть, девочка отказывалась от дорогих подарков, которыми ее пытался заманить злоумышленник.

По словам очевидцев, в магазине табачных изделий часто видели школьников, которым продавали вейпы и сигареты, что запрещено российским законом.

Также там периодически появлялись клиенты, предположительно, в наркотическом опьянении — они были перевозбужденными и с трясущимися руками.

Ранее в Химках задержали подозреваемого в педофилии 50-летнего владельца табачного магазина. Следователи общаются с предполагаемым преступником, в рамках расследования дела уже допросили двух школьниц.