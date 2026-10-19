Скидки на новостройки не спасут многодетных: эксперт назвал основные причины

Скидки на столичные новостройки в среднем составляют 5% в Москве и 7–8% в Подмосковье и предоставляются на неликвидные лоты, поэтому рассчитывать на то, что застройщики продадут жилье государству по себестоимости для передачи многодетным семьям, не приходится. Об этом РИАМО рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Скидки в столичных новостройках не стоит воспринимать как сигнал к масштабному снижению цен. Как пояснил Кулаков, дисконт в среднем составляет 5% в Москве и 7–8% в области, причем распространяется он только на квартиры с невысоким спросом.

Эксперт напомнил, что это проверенная временем рыночная практика.

«В 2019 году, когда рынок не был искажен льготной ипотекой и не сдерживался высокими ставками кредитов, средний уровень скидок на квартиры в Москве составлял 4%, в Новой Москве — 3%, в Подмосковье — 5%», — отметил собеседник.

При этом в сегменте эконом- и комфорт-класса скидки на отдельный пул квартир могли достигать и 23%.

По словам Кулакова, у идеи с выкупом жилья для многодетных семей есть несколько слабых мест. Первое — масштаб: в столице, по официальным данным, 250 тыс. многодетных семей, в области — 120 тыс.

«Из них на 1 января 2026 года в Москве около 13 тыс. многодетных семей официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, в Подмосковье — 3,5 тыс.» — привел данные эксперт.

При этом только в столице на продажу выставлено почти 60 тыс. квартир.

«Даже если изыскать средства и выкупить для передачи жилье для многодетных, это изменит картину только однократно», — подчеркнул он.

Второй аргумент — площадь строящегося жилья.

«В массовом сегменте доля трехкомнатных квартир составляет 18%, четырехкомнатные проектируются не во всех ЖК, а там, где они есть, их площадь за последнее время сократилась на 16 кв. м и в среднем составляет 118 кв. м», — сказал профессор.

По его мнению, то, на что застройщики дают скидки, категорически не подходит семьям с тремя и более детьми.

Третий вопрос — источник финансирования.

«Государство внесло свою значимую лепту в массовое улучшение жилищных условий, реализовав программу льготной ипотеки. У многодетных семей и сегодня есть возможности использовать „Семейную ипотеку“», — напомнил эксперт.

Он добавил, что выкупить и раздать всем многодетным нуждающимся в улучшении жилищных условий семьям квартиры в новостройках — это не реалистичный по вышеприведенным причинам проект.

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