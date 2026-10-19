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Медведь утащил собаку из двора в Мысках

В Мысках медведь проник на частную территорию, схватил собаку и скрылся. О происшествии местный житель рассказал в социальных сетях, сообщает vse42.ru .

Все произошло 17 октября в 19:59 на улице Пихтовая. По словам очевидца, хищник забрался во двор к местным жителям.

После нападения они сразу позвонили в службу 112 и сообщили о случившемся.

Позже в местных чатах появилась информация о том, что медведя ликвидировали. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

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