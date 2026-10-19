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Силовики проверяют здание приставов в Кемерове после сообщения о минировании

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Сообщение о минировании парализовало работу главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу в Кемерове. Специалисты проверяют здание, передает vse42.ru.

Источник в экстренных службах региона подтвердил поступление сообщения о минировании. Главное управление находится на проспекте Советском. Специалисты ищут в здании опасные предметы.

«Силовики оцепили территорию, также приехала полиция и скорая помощь. Вход перекрыт», — рассказал изданию очевидец.

В Кемерове регулярно поступают сообщения о минировании различных учреждений, в том числе судов и вузов.

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