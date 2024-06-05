В Химках задержали педофила, который заманивал девочек подарками и едой

В Химках задержали предполагаемого 50-летнего педофила, который заманивал маленьких девочек дорогими подарками, суши и молочными коктейлями взамен на интимные услуги, сообщает SHOT.

Отец одной их школьниц поделился, что мужчина является владельцем местного табачного магазина «Назим». Он находил в интернете 12–13-летних девочек и предлагал им алкоголь, бесплатные электронные сигареты, духи, звал к себе домой якобы «поиграть с котенком», поесть суши, покататься на машине по столице и прочее.

Позже многие ученицы сообщили, что педофил просил об интимных услугах и оральном сексе, а некоторых из них даже пытался лапать. В результате одна из девочек пожаловалась на поведение мужчины родителям, а те обратились к полицейским.

Теперь с предполагаемым педофилом общаются следователи. Пока были опрошены две пострадавшие девочки, однако их число может вырасти.