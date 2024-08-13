В Химках неизвестный расстрелял окно жилой квартиры

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который расстрелял из неустановленного предмета окно жилой квартиры на улице Береговой в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о повреждении окон в квартире поступило в дежурную часть 12 августа. По предварительным данным, неизвестный выстрелил в окно балконной двери. Пострадавших нет.

Полиция разыскивает лиц, причастных к нарушению порядка и порче чужого имущества. Действиям правонарушителей дадут правовую оценку по законодательству России.

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