Самокатчиков, которых расстреляли из пневматики на юге Москвы, могут оштрафовать
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Компания самокатчиков, которую вчера расстреляли из пневматики на юге Москвы, может получить штраф до 1,5 тыс. рублей за езду в состоянии алкогольного опьянения. Парни поехали кататься после того, как выпили несколько бутылок пива во дворе, сообщает Mash.
В числе самокатчиков находился футболист медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи (Niko jr) и его друг Эрик Саитбурханов. У них произошел конфликт с местным жителем, после чего неадекватный мужчина достал пневматическое орудие и открыл огонь.
Через некоторое время жителя удалось задержать, следователи возбудили уголовное дело.
Самокатчики получили только легкие травмы.