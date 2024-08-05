Самокатчиков, которых расстреляли из пневматики на юге Москвы, могут оштрафовать Происшествия сегодня в 17:06 1:13

Компания самокатчиков, которую вчера расстреляли из пневматики на юге Москвы, может получить штраф до 1,5 тыс. рублей за езду в состоянии алкогольного опьянения. Парни поехали кататься после того, как выпили несколько бутылок пива во дворе, сообщает Mash.