В Химках мужчина зарезал соседа, который попросил его сделать музыку потише

В Химках мужчина сделал замечание соседу, потому что тот сильно шумел. Неадекват в ответ на это набросился на него с ножом и зарезал, сообщает « МК: срочные новости ».

43-летний Виталий часто жаловался на соседа-меломана, который жил этажом выше. Тот работал водителем, а в свободное время любил громко слушать музыку. Кроме того, меломану нравилось стучать и греметь самому.

Другие жильцы тоже несколько раз делали замечание соседу Виталия, но тот на них не реагировал и слушать громко музыку не переставал. В один из таких дней Виталий не выдержал и поднялся к соседу.

Мужчина попросил сделать музыку потише. Однако неадекват схватился за нож. Он несколько раз ударил Виталия. Мужчина едва добрался до своей квартиры, но затем упал замертво. Спасти его не удалось.

Подозреваемого уже задержали. С ним работают следователи.

Ранее в московской гостинице мужчину зарезали ножом в результате конфликта. Подозреваемого задержали, им оказался житель Пермского края.