Мужчину зарезали в холле гостиницы на севере Москвы

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины в холле гостиницы

В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло в холле одной из гостиниц на Дубнинской улице, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что тело мужчины с насильственными признаками смерти нашли в холле одной из столичных гостиниц на Дубнинской улице 13 марта. Неизвестный несколько раз ударил потерпевшего ножом, в результате чего тот скончался.

Предполагаемый убийца сбежал с места преступления, но стражам порядка потребовалось всего пару часов, чтобы найти его и задержать.

«Задержали подозреваемого на улице Верхняя Радищевская. Им оказался житель Пермского края, 1986 года рождения», — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.