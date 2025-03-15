Мужчину зарезали в холле гостиницы на севере Москвы
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В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло в холле одной из гостиниц на Дубнинской улице, сообщает РИА Новости.
Предварительно известно, что тело мужчины с насильственными признаками смерти нашли в холле одной из столичных гостиниц на Дубнинской улице 13 марта. Неизвестный несколько раз ударил потерпевшего ножом, в результате чего тот скончался.
Предполагаемый убийца сбежал с места преступления, но стражам порядка потребовалось всего пару часов, чтобы найти его и задержать.
«Задержали подозреваемого на улице Верхняя Радищевская. Им оказался житель Пермского края, 1986 года рождения», — сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.