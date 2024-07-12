В Химках МЧС ликвидировали пожар площадью 3 000 «квадратов»

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МЧС: пожар в цехе по производству керамических плит в Химках потушили

Сотрудники МЧС полностью потушили горение в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ в Telegram-канале .

Огнеборцам предстоит выяснить в ходе специальной экспертизы, что стало причиной пожара в цехе по производству керамических плит, площадь которого за считанные часы достигла трех тысяч квадратных метров.

В настоящее время горение полностью ликвидировано. На месте происшествия работали почти 100 человек.

Известно, что внутри цеха были газовые баллоны, 10 из них успели вынести из здания и предотвратить их взрыв. Позднее в Сети появилось видео пожара, снятое с высоты.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.