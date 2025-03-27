В Химках машины застряли в пробке из-за массового ДТП с такси

В подмосковных Химках автомобилисты попали в пробку из-за аварии с участием трех машин. В Сети опубликовали кадры с места происшествия, сообщается в Telegram-канале «Типичные Химки» .

Судя по обнародованному видео, на дороге столкнулись две легковушки и автомобиль такси. У последней машины сильно повреждена передняя часть.

На месте ДТП замечены минимум два автомобиля полиции. Прочие обстоятельства и причины массового автостолкновения выясняются.

Информации о наличии пострадавших пока не приводилось.

Ранее автобус насмерть сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе в подмосковной Балашихе. В причинах и обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция.

