Автобус насмерть сбил 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в Балашихе

Водитель автобуса сбил 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в городском округе Балашиха. От полученных травм ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Трагедия произошла в среду около 17:55 на улице Свердлова. Предварительно, мужчина 1963 года рождения за рулем автобуса марки «Луидор» сбил ребенка 2020 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место ДТП медики боролись за жизнь мальчика, однако от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.