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В Харькове в результате ракетного удара разрушено здание полиции

В центре Харькова в результате ракетного обстрела разрушено здание, в котором находилась городская полиция, сообщается в Telegram-канал Национальной полиции Украины.

В результате удара погиб один сотрудник полиции, еще 26 получили ранения.

Отмечается, что полицейские находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Его взяли под контроль бойцы группировки войск ВС РФ «Запад».