В Ханты-Мансийске газовый взрыв разрушил квартиру в многоэтажке

Четыре человека ранены при взрыве газа в многоэтажке Ханты-Мансийска

Четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести после мощного взрыва в жилом доме Ханты-Мансийска, сообщает Telegram-канал «112» .

Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, а в эпицентре полностью разрушена квартира. На месте работают аварийные службы, оценивая масштабы разрушений. Жильцов ближайших подъездов временно расселили, пока специалисты проверяют здание на предмет дальнейшей безопасности.

Очевидцы сообщают, что перед взрывом ощущался сильный запах газа. Сейчас следователи выясняют, были ли нарушены правила эксплуатации газового оборудования. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

По предварительным данным следствия, причиной трагедии стал хлопок бытового газа в одной из квартир.