В Грузии убит российский турист, двое подозреваемых задержаны

сегодня в 19:48

МВД Грузии: тело пропавшего в республике российского туриста нашли в реке

Тело российского туриста, похищенного двумя вооруженными мужчинами, обнаружили в реке Накра в Грузии. В настоящее время подозреваемых задержали, сообщает пресс-служба МВД республики.

«В результате проведенных сотрудниками полиции следственных действий, оба обвиняемых лица задержаны», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за убийство россиянина обвиняемым грозит пожизненное тюремного заключение. Сейчас следствие идет статьям УК «Разбой» и «Незаконный оборот оружия».

Как пишет Mash, накануне в Грузии двое мужчин напали на 38-летнего Виктора с супругой. В ходе конфликта мужчину застрелили, а тело выбросили в реку, пытаясь скрыть следы преступления.

Подозреваемыми оказались граждане Грузии в возрасте 38 лет и 32 года. Один из обвиняемых ранее был судим.