В Орехово-Зуевском округе парадайвингом занимаются более 20 ветеранов СВО

В Орехово-Зуевском округе работает отделение парадайвинга для ветеранов СВО и их семей в рамках Народной программы «Единой России». Проект реализуется при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» и Центра ортопедии и протезирования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждая тренировка проходит с учетом состояния здоровья и особенностей травм участников. Занятия в воде помогают развивать координацию, укреплять мышцы, восстанавливать утраченные двигательные функции, преодолевать внутренние барьеры и чувствовать уверенность в собственных возможностях.

Сегодня парадайвингом занимается уже более 20 ветеранов. 10 участников получили международные сертификаты по итогам обучения. На тренировки герои приходят вместе со своими семьями и детьми — спорт становится еще одной возможностью проводить время вместе и поддерживать друг друга. Занятия проводят профессиональные тренеры, среди которых Яна Ярошевская — за ее плечами более 15 тысяч часов под водой.

Проект развивается: теперь занятия парадайвингом доступны ветеранам СВО и членам их семей не только в Орехово-Зуеве, но и в Куровском. С ноября начнут работу детские секции. Помимо дайвинга участники смогут попробовать себя в подводном хоккее, регби, фридайвинге и других направлениях.

Тренировки проходят в спортивных комплексах «Восток» и «Нептун» в Орехово-Зуеве, а также в «Молодежном» в Куровском. Записаться на занятия можно через администрации спортивных комплексов.

Обратиться за поддержкой можно в филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 51а.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.