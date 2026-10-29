Родители могут получить налоговый вычет за обучение, лечение и спорт детей

Эксперт проектных программ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, на какие налоговые льготы и социальные возвраты НДФЛ могут рассчитывать российские семьи с детьми в 2026 году. В перечень доступных мер входят повышенные стандартные вычеты с зарплаты, компенсации расходов на образование, лечение и спорт, а также новые стимулы для долгосрочных накоплений и освобождение от налогов при продаже недвижимости, сообщает kp.ru .

Базовой мерой поддержки остается стандартный ежемесячный вычет, уменьшающий облагаемую НДФЛ базу родителя. На первого ребенка налоговая база снижается на 1400 рублей, на второго — на 2800 рублей, а на третьего и последующих — на 6000 рублей (для детей-инвалидов предусмотрена дополнительная льгота в 12 тыс. рублей). Повышенный порог годового дохода, до достижения которого применяется вычет, составляет 450 тыс. рублей. Вычет оформляется автоматически через работодателя или по декларации 3-НДФЛ в ФНС за три предыдущих года.

Для родителей, оплачивающих детское обучение, спорт и медицину, действуют социальные налоговые вычеты. Предельный лимит затрат на образование детей составляет 110 тыс. рублей в год на каждого ребенка (максимальный возврат при ставке 13% — до 14 300 рублей). На медицинские услуги и спортивные секции распространяется общий семейный лимит в 150 тыс. рублей в год, позволяющий вернуть до 19 500 рублей. При этом затраты на обучение детей считаются отдельно и не уменьшают социальный лимит родителя на личное лечение или спорт.

Помимо стандартных и социальных вычетов, законодательство 2026 года предлагает семьям с детьми специализированные финансовые механизмы:

Программа долгосрочных сбережений (ПДС): с 1 сентября 2026 года максимальный лимит вычета по ПДС увеличен с 400 тыс. до 500 тыс. рублей при условии оформления договоров в пользу детей.

Освобождение от НДФЛ при продаже жилья: семьи с двумя и более детьми могут продавать недвижимость без уплаты налога до истечения минимального срока владения при покупке более крупного или дорогого жилья (с 2026 года льгота действует, даже если второй ребенок родился до 30 апреля года, следующего за продажей).

Имущественные льготы для многодетных: семьям с тремя и более детьми автоматически снижают кадастровую стоимость жилья и земли при расчете имущественных налогов (на 5 кв. м квартиры, 7 кв. м дома за каждого ребенка и 6 соток участка на семью).

Семейная выплата (возврат 7% НДФЛ): с 1 января 2026 года Социальный фонд России выплачивает семьям с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов компенсацию в размере 7% от уплаченного за прошлый год НДФЛ.

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