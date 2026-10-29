Почти 150 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях

В Нижегородской области 146 человек получили вознаграждение за подтвердившиеся сообщения о пьяных водителях в 2026 году. Часть материалов еще рассматривают, сообщает pravda-nn.ru .

Начальник регионального Управления Госавтоинспекции Владимир Ежов сообщил о выплатах в ходе пресс-конференции. Сейчас вознаграждение за подтвердившееся сообщение о пьяном водителе составляет 5000 рублей.

Сигналы о нетрезвых водителях по номеру 112 начали принимать в 2021 году. Изначально за подтвердившуюся информацию платили 2000 рублей, а с июня 2025 года сумму увеличили до 5000 рублей.

За девять месяцев этого года жители региона передали по номеру 112 2496 сообщений. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 558 нетрезвых водителей.

За тот же период число аварий с участием пьяных водителей сократилось с 332 в прошлом году до 218 в этом. Погибших и пострадавших также стало меньше.

Ежов отметил, что активность жителей помогает сокращать число таких ДТП, сохранять здоровье и жизни участников движения.

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