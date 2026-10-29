«Сами с цветами»: в России выберут собственный цвет года

В России будут выбирать собственный цвет года. Об этом на брифинге заявила советник президента страны Елена Ямпольская, сообщает «Подъем» .

По словам Ямпольской, соответствующим вопросом займется рабочая группа в совете по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве.

«Сегодня у меня будет рабочее совещание, на котором мы определим подходы к определению цвета года. Хватит нам пользоваться чужими цветами — мы сами с усами, сами с цветами. В этом смысле в России очень богатое наследие и очень много талантливых дизайнеров и художников. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой — или свои — цвета года», — рассказала она.

Цвет года регулярно выбирает институт цвета Pantone. В 2026 году им стал нейтральный белый оттенок под названием «Облачный танцор».

Цвет года в первую очередь влияет на индустрию моды: дизайнеры используют его при создании коллекций.

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