В Химках школьникам и педагогам объяснили, как распознать кибермошенников

Семинар по киберграмотности для педагогов и учащихся прошел в школе «Флагман» в Химках. Участники обсудили финансовые риски и защиту персональных данных, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Корпоративный университет развития образования организовал в школе «Флагман» в Химках семинар о противодействии кибермошенничеству. На встречу пригласили педагогов и учащихся.

Учителям объяснили, как научить детей распознавать мошеннические схемы и соблюдать правила безопасного поведения в сети. Школьникам на конкретных примерах показали, какими способами злоумышленники вовлекают подростков в аферы.

Спикерами стали представители управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Московской области, межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу и Главного управления региональной безопасности Московской области.

Педагоги получили готовые рекомендации для бесед с детьми о мошенничестве, а школьники узнали, как не попасться на уловки злоумышленников. Эти знания пригодятся для безопасного поведения в школе и повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.