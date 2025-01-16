В городе Котовск Тамбовской области раздалась серия взрывов

По предварительной информации, беспилотники направлялись в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать.

Очевидцы слышали от четырех до восьми взрывов в небе над Котовском.

Кроме того, взрывы были слышны в селе Кузьмино-Гать.

Как сообщает Mash, беспилотники могли запустить из Харькова.

Ранее в результате падения нескольких БПЛА в одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы.