В городе Котовск Тамбовской области раздалась серия взрывов
В городе Котовск Тамбовской области раздалась серия взрывов. Сработала система ПВО, сообщает SHOT.
По предварительной информации, беспилотники направлялись в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать.
Очевидцы слышали от четырех до восьми взрывов в небе над Котовском.
Кроме того, взрывы были слышны в селе Кузьмино-Гать.
Как сообщает Mash, беспилотники могли запустить из Харькова.
Ранее в результате падения нескольких БПЛА в одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы.