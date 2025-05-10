В Германии рабочие нашли в дренажном канале огромную хищную черепаху

В Германии рабочие обнаружили в дренажном канале хищную каймановую черепаху весом 12 кг. В стране запрещено держать таких черепах в домашних условиях, сообщает «Bild на русском» *.

Инцидент произошел в небольшом немецком городе Келлингхузен.

Крупнейшая в мире пресноводная черепаха обитает в реках Центральной Америки. Животное способно поедать уток и лягушек, а также представляет опасность даже для собак. Репутацию опасного животного каймановые черепахи приобрели из-за своих мощных челюстей.

«Эти черепахи могут быть опасны, например, для проходящей мимо таксы», — заявил специалист по диким животным Кристиан Эрдманн.

Эксперт предположил, что черепаху по кличке Габи выпустили в природу незаконно. Какое-то время она могла жить в реке Штор, питаясь рыбой, раками и птицами. В настоящее время черепаха находится в охраняемом водоеме центра защиты животных, ей ищут новое место жительства.

Ранее истощенные и обезвоженные белки начали падать с деревьев из-за продолжающейся засухи в Германии. Местные экологи бьют тревогу, так как проблема коснулась и других мелких обитателей леса.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.