Bild*: обезвоженные белки падают с деревьев из-за засухи в Германии

Истощенные и обезвоженные белки начали падать с деревьев из-за продолжающейся засухи в Германии. Местные экологи бьют тревогу, так как проблема коснулась и других мелких обитателей леса, в том числе ежей и птиц, сообщает Bild на русском *.

«Начало медленного вымирания уже началось», — заявила глава организации по спасению белок в Берлине и Бранденбурге Таня Ленн.

Она подчеркнула, что упавшие с дерева белки страдают от жажды и лежат прямо на земле. Экозащитница призывает местных жителей помочь животным, ставя в своих садах и на балконах плоские миски с водой.

Также Ленн раскритиковала владельцев садов, которые все чаще стали менять деревья на декоративные растения и использовать опасные удобрения, которые могут смертельно ядовиты для белок. В настоящее время в ее приюте выхаживают больных животных, которых после выздоровления возвращают в природу.

Кроме того, усугубляют ситуацию климатические изменения, из-за которых белкам все сложнее впадать в спячку зимой. Для этого зверькам нужны отрицательные температуры. Из-за отсутствия полноценного отдыха животные чаще болеют и испытывают стресс, которые мешает подготовить запасы, заключила Ленн.

Бывают случаи, когда после смерти человека все состояние переходило не родственникам, а домашнему питомцу. В материале РИАМО — о самых богатых в мире животных-наследниках.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.