Хвостатые миллионеры: 8 самых богатых в мире животных-наследников

Бывают случаи, когда после смерти человека все состояние переходило не родственникам, а… домашнему питомцу. Среди них, например, известный кутюрье Карл Лагерфельд. Кто еще завещал баснословные деньги своему любимцу? Читайте об этом в материале РИАМО.

1. Овчарка Гюнтер IV — $ 375 млн

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Наследник состояния немецкой графини Шарлотты Либерштайн может похвастаться действительно огромным состоянием. Гюнтер IV живет в роскошном поместье, в котором ранее жила Мадонна, ездит на кабриолете и отдыхает на самых дорогих островах. Графина Шарлотта Либерштайн оставила завещание, согласно которому все ее состояние, включая поместье, акции разных компаний и другие активы, перейдет собаке. Родственники после смерти графини пытались оспорить завещание, однако суд постановил, что волю завещателя стоит уважать. Овчарка осталась законным наследником.

2. Кошка Шупетт — $ 200 млн

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Бирманская кошка Шупетт была настоящей любимицей дизайнера Карла Лагерфельда. Знаменитый кутюрье неоднократно говорил, что хвостатый питомец — центр его мира. Кошка — одновременно семья и лучший друг дизайнера. К слову, Шупетт успела сколотить целое состояние и сама — она снимается в рекламе. А в 2015 году Лагерфельд в одном интервью признавался: «У Шупетт есть свое состояние, она наследница. Если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться». Что ж, Лагерфельда не стало в 2019 году, заботу о Шупетт взяла на себя бывшая экономка модельера Француаза Касот. Что касается самой кошки, то она продолжает жить в роскоши и остается одной из самых известных кошек в мире.

3. Шимпанзе Калу — $60 млн

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Еще одна интересная история бесконечной любви к своему питомцу. Дочь графини Кенморской, Патриция О’Нил, в своем завещании основную часть состояния, включая роскошное поместье в Южной Африке, завещала обезьянке Калу. Интересно, что муж эксцентричной миллионерши недолюбливал питомца, поэтому для него стало шоком такое решение супруги. Но как можно поступить иначе, если даже дружба между Патрицией и Калу началась так душераздирающе? Путешествуя по Конго, Патриция О’Нил случайно обнаружила привязанного к дереву детеныша шимпанзе, вероятно, его кто-то оставил погибать. О’Нил не могла пройти мимо и забрала обезьянку себе, чтобы окружить заботой и любовью.

4. Собаки Опры Уинфри — $ 30 млн

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Сэди, Санни, Лорен, Лейла, Люк – это все имена хвостатых питомцев знаменитой Опры Уинфри. Собаки породистые — золотистые ретриверы и спрингер-спаниели. Телеведущая и писательница уже написала свое завещание, в котором каждая из собак не будет обделена и унаследует баснословные деньги — 30 млн долларов. Уинфри очень любит своих питомцев и регулярно публикует их фотографии в своих социальных сетях.

5. Кот Блэки — $ 25 млн

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Недопонимание у родственников было и после того, как свое завещание озвучил режиссер и торговец антиквариата Бен Ри. Они не получили ни копейки от мужчины, а вот его любимый кот Блэки унаследовал свыше 25 млн долларов. На этом почести для Блэки не закончились — котейка попал еще и в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый кот-наследник (это было еще до Шупетт, в 1988 году). Всего же у Бена было 15 питомцев, но лишь Блэки прожил дольше своего хозяина.

6. Курица Джиго — $ 16 млн

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Британский издатель Майлз Блэквелл проживал со своей супругой Брайони не имели детей. После кончины жены Майлз стал вести уединенный образ жизни. Однако в какой-то момент он решил обзавестись компаньоном — завел курицу Джиго. Блэквелл был достаточно богат — его состояние оценивалось в 85 млн долларов. Когда речь зашла о завещании, мужчина основную часть средств распределил между благотворительными фондами, а 16 миллионов оставил своему любимцу — курице Джиго. Родственникам он ничего не завещал.

7. Болонка Трабл — $ 12 млн

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Леона Хелмси была миллиардершей — она владела нью-йоркским небоскребом Эмпайр-Стейт-Билдинг, а еще славилась своей скупостью, даже отсидела в тюрьме за неуплату налогов. Была у женщины любимица — мальтийская болонка по имени Трабл. Именно ей женщина завещала 12 миллионов долларов после своей смерти в 2007 году. Деньги тратились на содержание собаки (на одни лишь стрижки и прически тратилось свыше $8 тысяч в год, на еду — 1,2 тысячи!), а после ее смерти были распределены по благотворительным фондам и организациям. Пушистая наследница умерла, когда ей было 12 лет. Причина — болезнь, в результате которой собака ослепла и была обездвижена.

8. Кот Томмазино — € 10 млн

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История кота по кличке Томмазино несколько выделяется среди всех историй. Дело в том, что он был… бездомным. Томмазино блуждал по улицам Рима и довольствовался объедками, пока однажды его не подобрала итальянка Мария Ассунта, одинокая и богатая женщина. На старости лет она посвящала свое время заботе о братьях наших меньших. Так Томмазино попал в добрые руки, которые окружили его заботой, лаской, вкусным кормом и теплым ночлегом. В 2009 году Ассунта решила составить завещание, будучи в преклонном возрасте. Близких родственников у нее не осталось, поэтому все свое состояние, включая квартиры в Риме и Милане, земли в Калабрии и банковские счета, она оставила коту Томмазино и нескольким его собратьям — таким же дворняжкам. Помогать котейкам в трате денег будет медсестра покойной Стефания. Она знает, что нужно Томмазино и его друзьям, поэтому будет покупать ему самый вкусный корм и всячески баловать. А Томмазино придется привыкать в роскошной жизни.