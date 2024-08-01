В ФСБ попросили заочно арестовать троих граждан РФ, состоявших в ВСУ

Федеральная служба безопасности попросила столичный Лефортовский суд о заочном аресте троих россиян. Они, предположительно, вступили в ВСУ и вели боевые действия против российских солдат на стороне Киева, сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В ФСБ попросили заочно арестовать экс-отечественного адвоката Илью Новикова*, защищавшего в свое время Петра Порошенко, Надежду Савченко и Егора Жукова. По информации силовиков, юрист после начала боевых действий вступил в украинскую территориальную оборону. В июне 2024 года его заочно приговорили к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков против ВС РФ.

Помимо этого, силовики попросили об аресте бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Он переехал в соседнюю страну после начала конфликта и вступил в киевский «Иностранный легион».

Третий, кого попросило заочно арестовать ФСБ, — экс-сотрудник ГРУ Александр Дубинин. Его в 2014 году задержали на Украине за шпионаж и на 13 лет отправили в колонию. Однако мужчине удалось выйти раньше, поскольку он вступил в «Русский добровольческий корпус»** под позывным «Славян».

Ранее сообщалось, что осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева фигурирует в списке на обмен заключенными между Россией и Западом. У женщины два гражданства — российское и американское.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента,

**Террористическая организация, запрещенная в РФ.