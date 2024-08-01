Осужденную за фейки о ВС РФ журналистку могут освободить при обмене заключенными

Журналистка Алсу Курмашева есть в списке обмена заключенными между РФ и США

По информации телекомпании CBS, осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева фигурирует в списке на обмен заключенными между Россией и Западом, сообщает ТАСС .

Согласно данным, которые приводит американская телерадиокомпания, всего в списке на обмен фигурируют 24 человека.

У Курмашевой два гражданства — российское и американское. Она находится под арестом с октября прошлого года. Недавно ее приговорили к 6,5 годам заключения за распространение фейков о ВС РФ.

Изначально журналистку обвиняли в непредоставлении документов для включения в перечень иностранных агентов, но потом завели дело по статье о фейках.

Также, по данным следствия, Курмашева с 2022 года умышленно собирала в Сети сведения о российской армии и планировала передать информацию Западу.