Суд приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному сроку

Суд в Неваде приговорил бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйну «Кеффи Ди» Дэвиса к пожизненному сроку с возможностью условно-досрочного освобождения спустя 40 лет по делу об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура в 1996 году, сообщает РИА Новости .

«Совокупный срок наказания составляет от 40 лет до пожизненного заключения. В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день», — заявила судья Карли Кирни в ходе судебного заседания.

Тупак Шакур получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года.

Он скончался в больнице 13 сентября после того, как его автомобиль расстреляли. Легендарному рэперу было 25 лет. В 2023 году в его честь открыли звезду на Аллее славы в Голливуде. Журнал Rolling Stone внес Шакура в список 100 величайших исполнителей всех времен.

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