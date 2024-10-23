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В Энгельсе спортсмен из Тюмени напал на бывшего бойца поп-ММА Рзаева

В Энгельсе спортсмен из Тюмени напал на экс-бойца поп-ММА Джавида Рзаева, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в одном из баров. Отмечается, что 24-летний Даниил Сидоров выбил зуб Джавиду Рзаеву. В потасовку вмешались друзья азербайджанского экс-бойца поп-ММА.

При этом в соцсетях пишут, что произошедшее является постановкой.

В июле Рзаева пожизненно дисквалифицировали за оскорбление другого спортсмена по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает бойца поп-ММА Романа Неретина, который больше суток удерживал в квартире, а также избивал, в том числе ногами, девушку, которая хотела разорвать с ним отношения.