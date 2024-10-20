Боец поп-ММА Неретин больше суток удерживал и избивал девушку

Полиция разыскивает бойца поп-ММА Романа Неретина, который больше суток удерживал в квартире, а также избивал, в том числе ногами, девушку, которая хотела разорвать с ним отношения, пишет Mash .

Асель и Роман поставили точку в отношениях некоторое время назад, но мужчина никак не мог смириться с разрывом и преследовал возлюбленную. Он умолял девушку простить его и в итоге уговорил на еще одну попытку построить отношения. Однако через несколько дней Неретин начал абьюзить Асель, она не выдержала и снова хотела уйти, но в итоге стала жертвой домашнего насилия.

Выбраться из квартиры, где Неретин удерживал возлюбленную, ей удалось 6 октября. Обратившись в полицию, она рассказала, что молодой человек больше суток бил ее руками и ногами, а чтобы никто об этом не узнал, мазал синяки мазью.

По словам пострадавшей, Неретин обвинял ее в том числе в том, что она хочет отобрать его квартиру в районе Кожухова. Теперь бойца поп-ММА разыскивают, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. На руках у стражей порядка не только заявление Асель, но и медицинское освидетельствование травм, которые она, предположительно, получила от рук и ног спортсмена.