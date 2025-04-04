В Эмиратах упал воздушный шар с россиянками. Есть погибшие

Baza: два человека погибли при падении воздушного шара с россиянками в Эмиратах

В ОАЭ упал воздушный шар с туристами, в результате чего, предварительно, погибли два человека и еще несколько пострадали. Среди воздухоплавателей были две россиянки — женщина и ее дочка, им удалось выжить, сообщает Baza .

Воздушный шар с 12 туристами рухнул 23 марта. Экскурсию проводила компания Rayna Tours.

По словам воздухоплавателей, шар долго не мог подняться в воздух, после взлетел, пробыл в воздухе около 40 минут, резко накренился и рухнул. После падения корзина покатилась по земле.

Путешественники успели запечатлеть момент крушения на видео.

«Корзина стала биться о землю, отскакивая от неё, затем шар запутался, корзина пошла кувырком по земле. В какой-то из этих моментов я уже отключилась, потому что очень сильно ударилась головой. Затем я очнулась: уже лежала на песке, меня забирала скорая», — вспомнила российская туристка.

По словам россиянки, после случившегося она «увидела месиво из людей». Во время падения шара у некоторых туристов оборвался ремень безопасности, в результате чего они выпали.

После произошедшего выживших поместили на вертолеты и доставили в местные больницы.