В Электроуглях ликвидировали швейный цех, где работали нелегальные мигранты

Полицейские проверили швейных цех в Электроуглях, где работали уроженцы одной из стран Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте подмосковного главка МВД РФ.

«В ходе рейда в отношении 36 иностранных граждан составлены административные протоколы: 18 — за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ и 18 — за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10», — отметила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что на каждого нарушителя наложен штраф в 5 тыс. рублей, также их выдворят за пределы страны. Пять задержанных мигрантов сейчас располагаются в спецучреждении до исполнения решения суда.

Как уточнила Петрова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Полицейским также удалось задержать организатора незаконного пребывания иностранцев в РФ, им оказался 50-летний житель другой страны. В отношении его была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.