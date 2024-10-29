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В Электростали автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

В Электростали водитель легкового автомобиля после ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с ребенком, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно установлено, что водитель после столкновения продолжил движение и сбил женщину и ее четырехлетнюю дочь, переходивших автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших пешеходов госпитализированы. Информация об их состоянии уточнятся.

Ранее сообщалось, что сразу несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 38 стр. 3 на улице Вяземской, из-за этого пришлось перекрыть движение в обе стороны.