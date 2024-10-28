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В Москве из-за серьезного ДТП перекрыли движение на Вяземской улице

Сразу несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 38 стр. 3 на улице Вяземской, из-за этого пришлось перекрыть движение в обе стороны, сообщает столичный Дептранс .

«Движение по эстакаде перекрыто в оба направления. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении Дептранса.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Подробности уточняются.

Пока неизвестно, сколько машин столкнулись и есть ли пострадавшие.