В Москве из-за серьезного ДТП перекрыли движение на Вяземской улице
Фото - © Медиасток.рф
Сразу несколько автомобилей столкнулись в районе дома № 38 стр. 3 на улице Вяземской, из-за этого пришлось перекрыть движение в обе стороны, сообщает столичный Дептранс.
«Движение по эстакаде перекрыто в оба направления. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении Дептранса.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Подробности уточняются.
Пока неизвестно, сколько машин столкнулись и есть ли пострадавшие.