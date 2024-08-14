В Эквадоре пять человек погибли при столкновении банд у рудника

В результате столкновения банд у рудника на юге Эквадора погибли как минимум пять человек, пишут « Известия ».

Столкновение группировок произошло на руднике в кантоне Камило-Понсе-Энрикес в провинции Асуай. В результате, по данным правоохранительных органов, погибли пять человек, еще трое пострадали. Полиция ищет виновных.

За последнее время банды совершили ряд нападений в регионе, чтобы захватить находящиеся там рудники.

В стране отмечается резкий рост преступности.

Ранее в Эквадоре двое соучастников и трое пособников убийства кандидата в президенты от политического движения «Строй» (Construye) Фернандо Вильявисенсио получили от 12 до 34 лет тюрьмы.