Суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты Эквадора
В Эквадоре двое соучастников и трое пособников убийства кандидата в президенты от политического движения «Строй» (Construye) Фернандо Вильявисенсио получили от 12 до 34 лет тюрьмы, сообщает ТАСС.
«На основании представленных прокуратурой доказательств судьи единогласно признали виновным Карлоса Эдвина А. Л. как соучастника убийства Фернандо Вильявисенсио и приговорили его к 34 годам и 8 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении генпрокуратуры Эквадора в соцсети X (ранее Twitter).
Также 34 года и 8 месяцев тюремного заключения суд по уголовным делам назначил Лауре Дайянаре К. В., которая была признана соучастницей убийства.
По данным следствия, Ангуло отдал приказ убить кандидата в президенты Эквадора, а Лаура Кастильо занималась организацией убийства политика.
Помимо этого, суд приговорил к 12 годам лишения свободы трех пособников убийства Вильявисенсио.
9 августа прошлого года неизвестные трижды выстрелили в голову Фернандо Вильявисенсио после предвыборного мероприятия в столице Эквадора. От полученных ранений кандидат в президенты скончался. За неделю до трагедии политик стал получать угрозы.