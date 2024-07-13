Суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты Эквадора

В Эквадоре двое соучастников и трое пособников убийства кандидата в президенты от политического движения «Строй» (Construye) Фернандо Вильявисенсио получили от 12 до 34 лет тюрьмы, сообщает ТАСС .

«На основании представленных прокуратурой доказательств судьи единогласно признали виновным Карлоса Эдвина А. Л. как соучастника убийства Фернандо Вильявисенсио и приговорили его к 34 годам и 8 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении генпрокуратуры Эквадора в соцсети X (ранее Twitter).

Также 34 года и 8 месяцев тюремного заключения суд по уголовным делам назначил Лауре Дайянаре К. В., которая была признана соучастницей убийства.

По данным следствия, Ангуло отдал приказ убить кандидата в президенты Эквадора, а Лаура Кастильо занималась организацией убийства политика.

Помимо этого, суд приговорил к 12 годам лишения свободы трех пособников убийства Вильявисенсио.

9 августа прошлого года неизвестные трижды выстрелили в голову Фернандо Вильявисенсио после предвыборного мероприятия в столице Эквадора. От полученных ранений кандидат в президенты скончался. За неделю до трагедии политик стал получать угрозы.