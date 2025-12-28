сегодня в 15:20

В Екатеринбурге в машине такси нашли мертвого человека

Тело мертвого водитель обнаружили в автомобиле такси в Кировском районе Екатеринбурга. Предварительно, в смерти мужчины нет криминала, сообщает E1.RU .

По словам очевидцев, инцидент произошел возле дома № 13 на Панельной улице.

«Проезжал мимо около двух часов дня. Что произошло — непонятно», — рассказал один из очевидцев.

