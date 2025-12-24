Останки пропавшей 14 лет назад женщины нашли в развалинах фермы на Урале

В Березовском Свердловской области суд приговорил 41-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за убийство женщины, совершенное 14 лет назад, сообщает Е1.RU .

Согласно данным следствия, в феврале 2011 года уголовник-рецидивист по фамилии Кадыров ехал на своей иномарке Skoda вместе с 38-летней знакомой. В ходе поездки между ними произошла ссора. Мужчина остановился в лесу и до смерти избил знакомую. Затем вывез тело и спрятал в подвале заброшенного здания животноводческой фермы в Богдановичском районе.

Несмотря на все усилия, пропавшую женщину не нашли. Однако в апреле текущего года эксперты-криминалисты СК вновь изучили имеющиеся данные и выдвинули новые версии произошедшего. Это позволило выйти на след Кадырова, который дал признательные показания. Останки убитой женщины были обнаружены.

Кадыров был неоднократно судим: в 2007 году — за незаконный оборот поддельных документов, в 2008 году — за мошенничество, в 2011 году — за имущественное, коррупционное преступление, а также за причинение вреда здоровью.

