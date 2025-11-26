Убийца 11-летней девочки, сжегший ее тело, безнаказанно жил на Урале 23 года

В Карпинске вынесли приговор Владимиру Семенову, который убил 11-летнюю девочку в 2002 году, преступление раскрыли только через 23 года, сообщает E1.ru .

Семенову во время убийства ребенка было 23 года. Он задушил соседскую девочку, а тело спрятал в подполе дома. Позже родственники помогли достать оттуда труп и сжечь его в лесу. Через год останки нашли, но опознать их не смогли, также как и выследить убийцу.

Как рассказала теща Семенова, с ее дочерью мужчина познакомился, когда ему было 30, а девочке только 13. Их свел его младший брат — ровесник девочки, с которым она дружила. Несмотря на разницу в возрасте, убийца совратил подростка и получил за это срок.

«Он сел за связь с несовершеннолетней. Мы написали заявление. Никак она нас не слушала, мы не могли ее оторвать от него. Свет в окошке он у нее был. А он на самом деле страшный человек. Она же несовершеннолетняя была, мы ее по городу искали, а он ее прятал на чердаке», — поделилась женщина.

Он добавила, что дочь угрожала самоубийством, если ее разлучат с мужчиной. А как только он вышел, то сразу уехала к нему. Близкие девушки слышали, что в прошлом мужчина совершил что-то страшное, но сам он не рассказывал. Они практически не общались.

Молодая жена родила Семенову двух дочек. Когда старшей было два года, бабушка отсудила права на нее. Благодаря показаниям подруги. Которая рассказала, что девочку наказывали.

Вторая дочь живет у другой родственницы. Она забрала ребенка, когда Семенов с женой оказались в колонии. 11 лет назад суд приговорил их к сроку за преступления сексуального характера, совершенные в отношении детей.

«Я на суды не ходила. Поэтому не в курсе подробностей. В опеке мне сказали: „Хорошо, что вы не знаете всего“. Единственное, чего мы боялись, что он выйдет и не даст нам покоя, будет преследовать и заберет младшую девочку», — отметила теща Семенова.

Она добавила, что сейчас ее дочь одумалась и не хочет быть с мужем.

Семенова снова судили и приговорили к 25 годам строгого режима за убийство 23-летней давности в Волчанске. Там он жил со первой женой. Жертвой стала соседская девочка, мама которой пила, поэтому ребенок часто приходил к супругам в гости, иногда оставалась на несколько дней, помогала по хозяйству.

В день убийства Семенов с женой выпивали, потом женщина пошла в магазин за добавкой, а когда вернулась — девочки не было. Муж сказал, что она ушла домой, но ребенок бесследно исчез.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, останки девочки нашли в июне 2003 года в лесу под Волчанском. Кости были сильно обожжены, поэтому специалисты не смогли установить причину смерти и идентифицировать личность. Семенов в то время тогда попал в список подозреваемых, но доказать его вину не удалось. Только в 2023 году с помощью современных методов экспертизы следователи установили, что сожженные останки принадлежат той самой пропавшей. Ради генетического анализа им пришлось эксгумировать тело ее матери, которая к тому времени уже умерла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.