В Екатеринбурге умер пожарный, потерявший жену и дочь при возгорании дома

Сотрудник пожарной части Сергей Полетаев скончался в больнице Екатеринбурга. В начале ноября он потерял жену и дочь в страшном пожаре в поселке Кашино Свердловской области, сообщает Е1.RU .

Сергея с 60% ожогов тела перевезли в 40-ю больницу Екатеринбурга. Все это время он находился в стабильно тяжелом состоянии. Пожарного поддерживали родные, близкие и спортсмены футбольного клуба «Сысерть», которые ждали возвращения мужчины в команду.

«Сегодня не стало нашего любимого Сереженьки. Сердце разрывается в клочья, мой родной братишка, зачем ты нас оставил», — написала сестра погибшего Александра.

Дом семьи был полностью уничтожен огнем. При тушении обнаружены тела супруги Полетаева Анастасии и десятилетней дочери, которая училась в пятом классе. Сам пожарный с ожогами и травмами госпитализирован в местную больницу.

