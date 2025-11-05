Спасатель потерял в пожаре жену и ребенка в Свердловской области

При тушении пожара обнаружены тела его супруги Анастасии и десятилетней дочери, которая училась в пятом классе. Сам пожарный с ожогами и травмами госпитализирован в местную больницу, где находится в тяжелом состоянии.

Коллеги и земляки организовали сбор средств для семьи — часть средств пойдет на лечение Сергея, часть на организацию похорон. На странице пожарного в социальной сети остались последние семейные фотографии, где он запечатлен с дочерью — эти снимки стали символами внезапно оборвавшейся жизни.

Причины возгорания устанавливаются следователями.