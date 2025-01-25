В Екатеринбурге на тренера завели 33 уголовных дела за домогательства к ученице

В Екатеринбурге в отношении тренера по плаванию возбудили 33 уголовных дела за совращение несовершеннолетней воспитанницы, сообщает URA.RU .

Согласно версии следствия, с 2021 по 2023 годы мужчина регулярно домогался до ученицы, который на тот момент было 12-14 лет. Тренер предпринимал попытки склонить девочку к сексу во время соревнований в разных регионах страны.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина не признал свою вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в подмосковном Дмитрове педагога одной из школ задержали по подозрению в домогательствах к 10-летней ученице. Задержанный учитель отрицает свою вину.