сегодня в 09:17

В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой

В Екатеринбурге мать лишила жизни двоих своих детей, после чего совершила суицид. В настоящее время выясняются мотивы женщины, сообщает Ura.ru .

Тела в квартире обнаружили сотрудники газовой службы, прибывшие на вызов об утечке газа.

«Пока характер убийств и суицида неизвестен. Этим занимаются криминалисты», — заявили в экстренных службах.

По предварительным данным, возраст погибших детей составлял три и девять лет. Мать работала медсестрой. В СУ СК России по Свердловской области воздержались от комментариев.

Ранее сын порезал родителей и сестру и покончил с собой на юго-западе Москвы. Тело 18-летнего парня обнаружили под окнами многоэтажки, пострадавших экстренно госпитализировали.