Сын порезал родителей и сестру и покончил с собой на юго-западе Москвы

Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств смерти 18-летнего парня и нападения с ножом на членов его семьи на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Тело парня обнаружили под окнами многоэтажки на улице Обручева. На трупе были зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты. Также в больницу с ножевыми ранениями были госпитализированы родители и сестра погибшего.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно, ножевые ранения членам семьи нанес погибший.

Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия.

Как пишет 112, 18-летний сын напал с ножом на родителей и 24-летнюю сестру. После нападения на близкий парень выпал из окна квартиры. В настоящее время на месте происшествия работают городские экстренные службы.