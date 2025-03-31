В Екатеринбурге двое пьяных парней изнасиловали 16-летнюю школьницу на улице

В районе Эльмаш в Екатеринбурге два молодых человека изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Как выяснилось, школьнице всего 16 лет, сообщает kp.ru .

«Первому было на вид 20-25 лет, рост 175 сантиметров, светлые волосы. Он был в спортивном костюме и кроссовках. Второй был в темной куртке и зимних ботинках — от обоих исходил запах алкоголя», — сообщил журналистам осведомленный источник.

Все произошло вечером 27 марта. Девушка шла на встречу с другом, когда на улице Лобкова к ней подошли двое неизвестных. Один из них начал к ней приставать, после чего произошло насилие. Полицейские нашли на месте три окурка. Предварительно, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. Следственный комитет по региону начал проверку произошедшего, от дальнейших комментариев там воздержались от комментариев.

В конце марта 30-летний рецидивист из Екатеринбурга вышел на свободу из тюрьмы и изнасиловал проститутку. Мужчина договорился о встрече с пострадавшей, набросился на нее и затем отказался платить за секс-услуги.