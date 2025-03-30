Женатый рецидивист изнасиловал проститутку в Екатеринбурге

30-летний рецидивист из Екатеринбурга может снова угодить за решетку. После выхода на свободу он изнасиловал 41-летнюю проститутку и не заплатил за услуги. При этом мужчина женат и имеет ребенка, сообщает E1.RU .

Подруга пострадавшей рассказала, что рецидивист договорился о встрече с проституткой, сразу набросился на нее и изнасиловал. За секс-услуги он решил не платить, тогда оскорбленная женщина отправилась в полицию. Оказалось, мужчина только вышел из тюрьмы, где сидел за грабежи и разбои.

«При этом, судя по его странице в соцсетях, он женат, есть ребенок. Мы хотим, чтобы он получил по максимуму», — отметила знакомая потерпевшей.

Она также отметила, что в этой «профессиональной сфере» всегда есть риск нарваться на неадекватных мужчин. Поэтому «жрицы любви» ставят высокие ценники на свои услуги, чтобы отсечь маргиналов. У пострадавшей он был от 10 тыс. рублей за час.

Ранее модель Олеся Малибу рассказала ужасающую историю изнасилования группой лиц. По словам девушки, она познакомилась с одним из злоумышленников во время работы в борделе.