Олесю Малибу изнасиловали группой лиц на подмосковной даче

По словам девушки, она познакомилась с одним из злоумышленников во время работы в борделе. Он показался ей совершенно адекватным и интересным человеком, и она согласилась поехать с ним и его друзьями загород. Там они должны были хорошо заработать.

По приезде Малибу оказалась на даче друзей парня. Она подумала, что хорошо сможет отдохнуть и, скорее всего, займется с ними сексом за деньги.

«Они меня все там изнасиловали, избили, отобрали у меня все телефоны, деньги и просто вывезли меня в Подмосковье, оставили меня в лесу», — рассказала девушка.

Малибу, ссылаясь на свой опыт и историю украинской модели Марии Ковальчук об избиении изнасиловании в Дубае, заявила, что работа в эскорте небезопасна для девушек, в сложных ситуациях им не стоит надеяться на чью-то помощь.

Решаясь на такой заработок, девушкам стоит задуматься, нужно ли оно им, заключила модель.