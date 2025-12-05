сегодня в 22:47

В Егорьевске арестовали сотрудников центра, где удерживали людей

По запросу следователя из следственного отдела по городу Егорьевск, относящегося к ГСУ СК России по Московской области, суд определил меры пресечения для пяти лиц, обвиняемых в неправомерном лишении свободы пациентов реабилитационного учреждения, сообщает СК Подмосковья .

Четверых из обвиняемых арестовали до 3 февраля 2026 года, в отношении пятого подозреваемого применена мера пресечения в форме домашнего ареста.

Ранее в Егорьевске работникам реабилитационного центра предъявили обвинения в незаконном лишении свободы находящихся на лечении людей.

Кроме четверых сотрудников центра, компетентные органы задержали еще одного человека, который работал в учреждении консультантом.

При проведении допроса четверо мужчин признали факт совершения вменяемого им деяния.

