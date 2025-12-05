Росгвардия задержала сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске Подмосковья

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии Московской области совместно с полицией провели проверку реабилитационного центра в Егорьевске, где незаконно удерживали людей, сообщает пресс-служба Росгвардии московской области.

Силовики установили, что реабилитационный центр находился в частном доме с ограниченным доступом. В момент проверки в учреждении находились 26 человек, проходивших лечение от различных зависимостей.

Постояльцы рассказали, что сотрудники центра регулярно наносили им телесные повреждения, связывали и удерживали в подвале.

В результате спецоперации при поддержке спецназа Росгвардии были задержаны руководитель и трое работников центра для дальнейшего разбирательства.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.